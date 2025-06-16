Ученые создали «двойников» Млечного Пути, чтобы раскрыть тайны темной материи

Ученые рассмотрели несколько гипотетических моделей поведения темной материи. Бильярдная модель основана на том, частицы темной материи сталкиваются с протонами в ранней Вселенной, подобно шарам в бильярде. Это сглаживает мелкомасштабные структуры и может объяснить, почему во Млечном Пути меньше спутниковых галактик, чем предсказывают старые модели. Модель смешанного сектора предполагает, что часть частиц темной материи взаимодействует с обычной материей, часть — нет, а модель самовзаимодействующей темной материи утверждает, что частицы темной материи взаимодействуют между собой, как в ранней Вселенной, так и в наши дни, влияя на формирование галактик на протяжении всей космической истории.