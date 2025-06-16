Эксперт по жестам оценила отношения Трампа с женой по их поведению на параде

По словам специалиста, первая леди играет в отношениях с главой государства доминирующую роль. Она объяснила, что в какой-то момент в ходе мероприятия Мелания положила руку на бедро супруга, что стало «не только нежным, но и властным ритуалом». Эксперт также обратила внимание на то, что позже президент ответил жене, когда несколько раз положил ладонь на ее бедро. При этом Трамп произносил торжественную речь, стоя рядом с Меланией.