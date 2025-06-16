Уничтоженные Израилем в Мехрабаде иранские самолеты F-14 были муляжами

Иранские истребители четвертого поколения F-14, якобы уничтоженные армией Израиля, оказались ложными целями, которые были специально установлены в тегеранском аэропорту «Мехрабад». Об этом пишет агентство Press TV.
«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами», — говорится в публикации.
Напомним, эскалация ирано-израильского конфликта произошла в ночь на 13 июня. Тель-Авив начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», а Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».
Иранский лидер Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что если Соединенные Штаты не остановят Израиль, Тегеран ответит более жесткими мерами.