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Уничтоженные Израилем в Мехрабаде иранские самолеты F-14 были муляжами

Муляжи были специально установлены в тегеранском аэропорту.

Источник: Аргументы и факты

Иранские истребители четвертого поколения F-14, якобы уничтоженные армией Израиля, оказались ложными целями, которые были специально установлены в тегеранском аэропорту «Мехрабад». Об этом пишет агентство Press TV.

«Несмотря на то, что Израиль заявляет, что обнаружил и уничтожил самолеты F-14 ВВС армии Ирана, было подтверждено, что атакованные цели являлись муляжами», — говорится в публикации.

Напомним, эскалация ирано-израильского конфликта произошла в ночь на 13 июня. Тель-Авив начал широкомасштабную операцию «Восстающий лев», а Тегеран объявил об ответной операции «Правдивое обещание 3».

Иранский лидер Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, что если Соединенные Штаты не остановят Израиль, Тегеран ответит более жесткими мерами.