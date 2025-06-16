Малышева закрыла магазин здорового питания «Есть здорово» из-за убытков

13 апреля в СМИ появилась информация о том, что московская налоговая служба ликвидировала компанию «Рестбар», также известную как «Посуда онлайн». Она принадлежала бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу и занималась продажей столовой посуды и аксессуаров для ресторанов. После задержания футболиста в Дубае деятельность фирмы существенно сократилась и появилась задолженность по налогам, в результате чего счета компании были заблокированы.