Малышева закрыла магазин здорового питания «Есть здорово» из-за убытков

Российская телеведущая Елена Малышева, которая ведет передачу «Жить здорово!», подала заявление в налоговую службу о ликвидации юридического лица «Есть здорово» — под таким названием работал ее магазин здорового питания. Причиной его закрытия стали финансовые убытки. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщил «Звездач».
— Согласно бухгалтерским отчетам, предприятие с 2019 года работало в убыток: тогда дефицит составлял около двух миллионов рублей. Несмотря на недавний выход бизнеса на точку без убытков, Малышева решила закрыть проект окончательно, — передает Telegram-канал.
13 апреля в СМИ появилась информация о том, что московская налоговая служба ликвидировала компанию «Рестбар», также известную как «Посуда онлайн». Она принадлежала бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу и занималась продажей столовой посуды и аксессуаров для ресторанов. После задержания футболиста в Дубае деятельность фирмы существенно сократилась и появилась задолженность по налогам, в результате чего счета компании были заблокированы.