На месте единственного выжившего в катастрофе рейса Air India должен был лететь другой: одно решение спасло две жизни

Мужчина из Британии чудом избежал трагической участи, приняв решение о смене рейса и отказавшись лететь на рухнувшем в Индии самолете авиакомпании Air India. Об этом сообщает издание The Sun.
31-летний Оуэн Джексон рассказал, что изначально он должен был лететь на потерпевшем крушение рейсе, однако впоследствии поменял свои планы, изменив дату перелета буквально на один день. При этом мужчина забронировал место в 11 ряду, где по стечению обстоятельств располагалось кресло и у единственного пассажира, выжившего в катастрофе. Из-за отказавшегося от полета пассажира кресло оказалось свободным, мужчина пересел на него — и это спасло ему жизнь.
«Это шок. это такое странное совпадение», — рассказал изданию Джексон.
Напомним, что трагедия произошла в районе аэропорта города Ахмедабад в Индии. В результате инцидента погиб 241 человек, кроме одного пассажира — британца Вишваша Кумара Рамеша.