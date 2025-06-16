На месте единственного выжившего в катастрофе рейса Air India должен был лететь другой: одно решение спасло две жизни

31-летний Оуэн Джексон рассказал, что изначально он должен был лететь на потерпевшем крушение рейсе, однако впоследствии поменял свои планы, изменив дату перелета буквально на один день. При этом мужчина забронировал место в 11 ряду, где по стечению обстоятельств располагалось кресло и у единственного пассажира, выжившего в катастрофе. Из-за отказавшегося от полета пассажира кресло оказалось свободным, мужчина пересел на него — и это спасло ему жизнь.