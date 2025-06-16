Tasnim: ВС Ирана дали очередной ракетный залп по Израилю

В этот же день Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Через несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. Также израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране.