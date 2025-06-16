Покинувшие Тегеран из-за конфликта 12 российских ученых прибыли из Баку в Москву

12 российских ученых, которые были вынуждены покинуть Тегеран из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, прибыли из Баку в Москву 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Алену Исакову.
«Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова», — говорится в сообщении.
Ученые принимали участие в проходящей в Тегеране «Просветительской экспедиции БРИКС». Возвращение научных сотрудников в Россию было осуществлено при координации представителей фонда. При этом Исакова уточнила, что еще двое ученых должны вернуться в РФ 17 июня.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, что из Ирана было эвакуировано 324 человека на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.