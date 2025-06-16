Покинувшие Тегеран из-за конфликта 12 российских ученых прибыли из Баку в Москву

Ученые принимали участие в проходящей в Тегеране «Просветительской экспедиции БРИКС». Возвращение научных сотрудников в Россию было осуществлено при координации представителей фонда. При этом Исакова уточнила, что еще двое ученых должны вернуться в РФ 17 июня.