Иран намерен идти до конца, готовясь уничтожить Израиль

При этом, как считает эксперт, задача Трампа довольно скромна, ведь захватить Иран, как Ирак, он не в состоянии — силы уже не те. А вот добиться максимального ослабления и подписания соглашения о полном отказе от ядерной программы, с точки зрения Трампа, вполне реально. Поэтому, как уверены эксперты, США и Израиль, а может быть, и все НАТО, будут просто «выбамбливать» страну — как Сербию. Иран же, в свою очередь, попытается нанести Израилю такой «ракетный урон», чтобы он и сам больше не лез, и США попросил не вмешиваться.