Иран намерен идти до конца, готовясь уничтожить Израиль

Военные операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Хватит ли у Ирана сил? Какова вероятность ядерного конфликта?
16 июня утром иранские военные приступили к новой, «более мощной и разрушительной, чем прежде», как сказано в заявлении КСИР, волне ракетных атак по израильской территории. «За счет новых методов иранским силам удалось нарушить работу многоуровневых систем противовоздушной обороны Израиля, и средства ПВО стали атаковать друг друга», — сказано в заявлении иранцев.
— Да, знаменитый «Железный купол» пробит, — констатировал военный эксперт, член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин. — Больше того: Иран начал обстреливать Израиль уже и днем, что говорит о его уверенности: ракеты не собьют — ведь Иран стал использовать гиперзвук.
Вчера иранские ракеты атаковали центральную часть Израиля и побережье. В Петах-Тикве, под Тель-Авивом, из-за попадания ракеты возник пожар в одном из многоэтажных зданий. В округе Гуш-Дан повреждены два многоэтажных дома, на месте работают спасатели. Также ракеты упали в районе Хайфы. «Израильские интернет-пользователи все чаще сравнивают некоторые районы своей страны с сектором Газа, который Армия обороны Израиля интенсивно обстреливает с октября 2023 года, из-за масштабов нанесенного ущерба», — пишет американское издание Military Watch Magazine.
Армия Израиля, в свою очередь, атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР. «В этих центрах готовились террористические атаки против Израиля с использованием иранских прокси на Ближнем Востоке», — заявили израильские военные. Впрочем, Израиль бьет и по жилым районам Тегерана. На севере столицы Ирана ракеты повредили водопровод. Его быстро починили, но многие жители тем не менее пытаются как можно скорее покинуть столицу. На улицах — гигантские пробки.
— Иран и Израиль не граничат. Поэтому война носит «воздушный» характер — ракеты, беспилотники, авиация, — пояснил Игорь Забелин. — Но каждая из сторон небезосновательно рассчитывает на поддержку союзников.
Глава минобороны США Пит Хегсет уже заявил, что Штаты поддержат Израиль средствами ПВО. Китай, в свою очередь, назвал атаки Израиля на ядерные объекты Ирана «ядерным терроризмом». Появилась информация о переброске оружия из Пакистана в Иран и возможной передаче Ирану нескольких десятков современных китайских истребителей ВВС Пакистана — для контроля неба над Тегераном и ядерными объектами Ирана.
— Китаю этот конфликт важен как минимум по двум причинам. Первая — он сковывает США на Ближнем Востоке. Одновременно две войны — за Израиль и Тайвань — Штаты не потянут, — пояснил Игорь Забелин. — Второй момент: Иран для Китая — важный логистический коридор для перевозки товаров в Европу. Сначала — в подконтрольный Китаю Пакистан, оттуда — в дружественный Иран, затем — в Турцию. Штаты же заинтересованы этот логистический коридор закрыть. Потому что Китай, активно торгующий с Европой, — это кошмар для США: новые рынки сбыта дадут усиление экономической и военной мощи.
Эксперт уверен: США обязательно втянутся в войну.
— Израиль — очень компактная, с населением всего 10 миллионов, территория. Она простреливается буквально насквозь и при этом крайне чувствительна к людским потерям, — пояснил Игорь Забелин. — Поскольку население маленькое, а армия большая, военные действия буквально разоряют страну. В прошлом году Израиль тратил на оборону 8,8 процента ВВП — больше, чем любая другая страна мира. Даже воюющая Россия тратит 6,8 процента. Иран же — это огромная территория и 92 миллиона населения, привыкшего к санкциям и лишениям. Израиль физически не сможет его победить, а использовать ядерное оружие он не станет. Во-первых, США не разрешат, а во-вторых, Иран может ответить. Многие эксперты уверены, что ядерное оружие у этой страны уже реально есть.
Политолог Евгений Мезенцев согласен:
— США почти наверняка начнут войну с Ираном. Во-первых, без их помощи Израиль обречен, а это единственный союзник США на Ближнем Востоке. Во-вторых, Трампу нужны успехи во внешней политике, потому что во внутренней — полный швах: протесты по стране и пробуксовка экономических реформ. А Иран — с 1979 года, момента исламской революции, захвата американского посольства в Тегеране — это враг. Победа над ним даст Трампу много очков.
При этом, как считает эксперт, задача Трампа довольно скромна, ведь захватить Иран, как Ирак, он не в состоянии — силы уже не те. А вот добиться максимального ослабления и подписания соглашения о полном отказе от ядерной программы, с точки зрения Трампа, вполне реально. Поэтому, как уверены эксперты, США и Израиль, а может быть, и все НАТО, будут просто «выбамбливать» страну — как Сербию. Иран же, в свою очередь, попытается нанести Израилю такой «ракетный урон», чтобы он и сам больше не лез, и США попросил не вмешиваться.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ.
Сергей Марков, директор Института политических исследований:
— Израиль атакует главным образом силовые органы власти: разведку, полицию, минобороны Ирана. Цель — посеять хаос, создать условия для массовых беспорядков и захвата власти прозападными иранскими политиками. Или хотя бы чтобы был хаос. Смена власти в Иране — цель этого плана. И установление прозападного режима, подконтрольного США и Израилю.
Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам:
— Я сомневаюсь, что Иран сможет реально уничтожить Израиль. Скорее он будет воевать до тех пор, пока Израиль не откажется от своей агрессивной политики.