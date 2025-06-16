Малышева закрыла свой магазин продуктов здорового питания из-за убытков

Известная телеведущая Елена Малышева открыла собственный магазин продуктов для правильного питания. С 2019 года заведение работало с убытками. В 2025 году телеведущая приняла решение о его закрытии, рассказал Telegram-канал «Звездач».
Магазин Елены Малышевой назывался «Есть здорово». Наименование согласуется с передачей, которую ведет медийная персона. Она известна по телепрограмме «Жить здорово!». Передача выходит в эфир с 2010 года.
«Телеведущая подала заявление в налоговую о ликвидации юрлица “Есть здорово”. Под ним Елена продавала продукты для правильного питания», — сказано в сообщении.
Между тем в Эстонии изучают вопрос закрытия КПП «Нарва-1». Он находится на границе с Россией. Однако из-за очередей и новых эстонских порядков пункт могут закрыть.