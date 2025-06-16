16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю задержали 144 бесправника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 7 человек получили травмы различной степени тяжести.
За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 502 пешехода, 60 из которых находились в нетрезвом состоянии, 86 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечено 227 водителей. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержано 38 водителей, 144 лица, не имеющих (лишенных) права управления транспортными средствами.
За выходные дни на территории области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека травмированы. -0-