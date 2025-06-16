Fars: Иран дронами поразил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия

Тегеран вновь нанес удары по Израилю. Обмен атаками продолжается с 13 июня. Вечером 16 июня стало известно об ударах Тегерана по израильской системе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, причем они были нанесены с пмощью беспилотников. Такими данными располагает иранское агентство Fars.
Известно, что точечные удары наносятся Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции. За вечер, согласно имеющейся информации, Иран выпустил несколько десятков ракет по Израилю.
Также в материале отмечается, что средства ПВО Иерусалима атакованы дронами. Как сказано в статье, ВКС Ирана нанесли удары беспилотниками-невидимками.
По словам жителей Израиля, только за минувшую ночь от ракет погибли три человека. Они находились в Хайфе, которую активно атакуют иранские ВС. По данным местных, именно в этом городе располагаются важные химические производства.