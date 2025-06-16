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Fars: Иран дронами поразил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия

Вечером 16 июня Иран нанес новую серию ударов по Израилю, целью стала система ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран вновь нанес удары по Израилю. Обмен атаками продолжается с 13 июня. Вечером 16 июня стало известно об ударах Тегерана по израильской системе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия, причем они были нанесены с пмощью беспилотников. Такими данными располагает иранское агентство Fars.

Известно, что точечные удары наносятся Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции. За вечер, согласно имеющейся информации, Иран выпустил несколько десятков ракет по Израилю.

Также в материале отмечается, что средства ПВО Иерусалима атакованы дронами. Как сказано в статье, ВКС Ирана нанесли удары беспилотниками-невидимками.

По словам жителей Израиля, только за минувшую ночь от ракет погибли три человека. Они находились в Хайфе, которую активно атакуют иранские ВС. По данным местных, именно в этом городе располагаются важные химические производства.