Fars: Иран уничтожил комплекс ПВО Израиля дальнего действия

Иран уничтожил комплекс противовоздушной обороны Израиля дальнего действия. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник.
— В результате атаки был уничтожен комплекс ПВО Израиля при помощи БПЛА, не видимых радарами, — сказано в статье.
Уточняется, что атака была осуществлена в центральной части Израиля. Также агентство отметило, что с начала операции «Правдивое обещание 3» иранские военные провели 550 операций с использованием беспилотников, передает РИА Новости.
Вооруженные силы Ирана стали наносить новые ракетные удары по целям в Израиле. Об этом 16 июня сообщило иранское агентство Tasnim.
Красный Полумесяц Ирана 16 июня подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.
В этот же день Израиль нанес удар по штаб-квартире государственного телевидения Ирана. Через несколько минут после временных технических неполадок трансляцию возобновили. Также израильские войска нанесли удары по дороге между Тегераном и Кумом, которая является центром распределения нефти и нефтепродуктов в Иране.