Путин посмертно наградил медиков из российского региона

Два фельдшера Разуменского поста скорой помощи в Белгородской области удостоились высокой награды посмертно. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ольги Любимовой и Марины Паровышник орденом Пирогова, следует из опубликованного документа.
«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Любимову Ольгу Сергеевну… (посмертно); Паровышник Марину Александровну… (посмертно)», — говорится в указе.
Медики погибли в феврале этого года. В карету скорой помощи на скорости влетела иномарка BMW X7, которая проехала на запрещающий сигнал светофора. В результате удара Любимова и Паровышник скончались на месте.
Водители обоих транспортных средств и два пассажира виновника аварии были доставлены в медучреждение с различными травмами. У Ольги Любимовой осталась дочка, у Марины Паровышник — двое сыновей. Они, по признаниям коллег, были до последнего верны своей профессии.