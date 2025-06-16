Путин посмертно наградил медиков из российского региона

Водители обоих транспортных средств и два пассажира виновника аварии были доставлены в медучреждение с различными травмами. У Ольги Любимовой осталась дочка, у Марины Паровышник — двое сыновей. Они, по признаниям коллег, были до последнего верны своей профессии.