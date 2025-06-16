Ричмонд
+23°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор «Артека» назвал лагерь национальным символом России

Директор Федоренко: «Артек» за 11 лет возродился и стал национальным символом РФ.

Источник: © РИА Новости

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» за последние 11 лет усилиями страны и решением президента возродился и стал одним из национальных символов России, заявил директор центра Константин Федоренко.

«Сегодня мы поздравляем коллектив, благодарим те поколения, которые созидали это уникальное место. В первую очередь мы благодарим президента и страну за то, что за эти последние 11 лет он восстановил из руин один из национальных символов Российской Федерации — Международный детский центр “Артек”. С днем рождения, “Артек”!» — сказал Федоренко журналистам по окончании празднования юбилея.

Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.