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МИД сообщил об эвакуации 23 белорусов из Ирана

Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) благополучно выехали из Исламской Республики Иран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

МИД Беларуси настоятельно рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран.

Министерство иностранных дел выразило особую признательность иранским и азербайджанским партнерам за предоставленную возможность для выезда граждан.

«Искренне благодарны российским коллегам за эффективное взаимодействие и поддержку», — отметили в ведомстве.

Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России.

Посольство Беларуси в Тегеране продолжает работу по установлению контактов с гражданами, остающимися в стране, формирует списки обратившихся и прорабатывает возможные варианты их выезда.

«МИД будет и далее информировать о развитии ситуации и предпринимаемых мерах», — добавили в пресс-службе. -0-