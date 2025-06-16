Концерт на «Артек-Арене» покажут во всех детских центрах и школах

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости. Праздничный концерт на «Артек-Арене» по случаю столетнего юбилея международного детского центра будет показан во всех детских центрах и школах страны, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Праздничный концерт состоялся вечером 16 июня на «Артек-Арене» в международном детском центре в Крыму.
«Завершается празднование 100-летнего юбилея “Артека”, мощное событие. И потрясающий концерт, который мы покажем во всех детских центрах, во всех лагерях и школах нашей страны. Я еще хочу поздравить “Артек” с юбилеем. С праздником», — сказал Кравцов журналистам.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.