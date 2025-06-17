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Жители Новороссийска бьют тревогу из-за массово расплодившихся улиток

Улитки облепили деревья в центре Новороссийска.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новороссийска обратили внимание на огромное количество улиток в центральной части города. Брюхоногие моллюски расплодились и в огромном количестве паразитируют на стволах деревьев в городских скверах. В МЦУ города-героя прокомментировали нашествие улиток.

«Весной улитки могут представлять угрозу для растительности, особенно для фруктовых деревьев. Тем не менее, они выполняют важную функцию в экосистеме, перерабатывая увядшие растительные остатки. В отличие от гусениц, улитки, скорее всего, не причинят значительного ущерба», — сообщили в центре управления.

Несмотря на безобидность моллюсков, власти города намерены сокращать их популяцию. Рядом с деревьями, где обитают улитки, будет выкошена трава.