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Малкин может покинуть «Питтсбург» после 20 лет в команде

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс» решил не продлевать контракт с российским хоккеистом Евгением Малкиным. Таким образом, сезон 2025/2026 станет для него последним в команде. Об этом сообщает издание The Athletic.

Источник: Life.ru

Контракт Малкина действителен до конца сезона 2025/2026. Он выступает за «Пингвинз» с 2006 года, за исключением сезона 2012/2013, когда во время локаута играл в родном магнитогорском «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» провёл церемонию в честь достижения Малкина — он забил 500-й гол в НХЛ.

В составе сборной России нападающий дважды выигрывал золото чемпионатов мира в 2012 и 2014 годах. Он также участвовал в трёх зимних Олимпиадах (2006, 2010, 2014).

Ранее Life.ru рассказывал, что форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров второй год подряд не выиграл приз самому ценному игроку сезона НХЛ. Награда досталась вратарю «Виннипега» Коннору Хеллебайку, который также забрал «Везину Трофи», обойдя Андрея Василевского.