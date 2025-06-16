Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в «Куршской косе»

КАЛИНИНГРАД, 16 июн — РИА Новости. Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в национальном парке «Куршская коса» после реабилитации, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра океанографии и морской биологии «Москвариум».
«В национальном парке “Куршская коса” состоялся первый выпуск подопечных реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте 2025 года… За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя. Специалисты и научные сотрудники оказали животным квалифицированную ветеринарную помощь и провели все необходимые реабилитационные мероприятия», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что оператором реабилитационного центра стала автономная некоммерческая организация «Сердце морей», созданная по инициативе «Москвариума».
«Детеныши попали в центр в тяжелом состоянии, их вес составлял всего 15 килограммов, что на 60% меньше нормы. Сейчас тюленята весят порядка 40 килограммов. Благодаря короткому сроку реабилитации и оперативному набору требуемой массы они быстро адаптируются к естественной среде обитания», — приводятся в сообщении слова куратора АНО «Сердце морей» Ирины Мейнцер.