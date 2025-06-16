Спасенных тюленей выпустили в дикую природу в «Куршской косе»

«В национальном парке “Куршская коса” состоялся первый выпуск подопечных реабилитационного центра для морских млекопитающих, открытого в марте 2025 года… За первый сезон работы реабилитационного центра были обнаружены и спасены три истощенных детеныша серого тюленя. Специалисты и научные сотрудники оказали животным квалифицированную ветеринарную помощь и провели все необходимые реабилитационные мероприятия», — рассказали в пресс-службе.