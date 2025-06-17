Fars: Иран будет наносить удары по территории Израиля до раннего утра

Красный Полумесяц Ирана 16 июня подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.