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Fars: Иран будет наносить удары по территории Израиля до раннего утра

Иран будет наносить удары до раннего утра. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.

Иран будет наносить удары до раннего утра. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Али Мохаммада Наини.

— Мы запустили девятую волну комбинированной операции «Правдивое обещание 3» с использованием ракет и БПЛА. Данная операция будет длиться непрерывно до раннего утра, — цитирует его агентство, передает РИА Новости.

Иран уничтожил комплекс противовоздушной обороны Израиля дальнего действия. Об этом 16 июня сообщило агентство Fars, ссылаясь на источник. Уточняется, что атака была осуществлена в центральной части Израиля.

Вооруженные силы Ирана стали наносить новые ракетные удары по целям в Израиле.

Красный Полумесяц Ирана 16 июня подтвердил гибель трех своих сотрудников в Тегеране в результате удара Военно-воздушных войск Израиля по машине организации. В ней отметили, что в момент удара по автомобилю спасатели выполняли свой долг и не вели никакой военной деятельности.