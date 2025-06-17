Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня на Красные сарафаны

Нельзя смотреться в зеркало, а также на свое отражение в воде. Не следует лениться. Кроме того, запрещено заходить в воду, ругаться вблизи водоемов. Предки верили, что можно утонуть. А еще не рекомендуется обниматься и хлопать друг друга по плечу. Это может обернуться ссорой.