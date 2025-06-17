Что можно и нельзя делать в день Митрофана Навозника 17 июня на Красные сарафаны

Православная церковь 17 июня вспоминает святого Митрофана. В народе принято отмечать день Митрофана, или день Митрофана Навозника. Все дело в том, что в данный период удобряли землю. Кроме того, есть еще одно название — Красные сарафаны. Так, девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны.
Что нельзя делать 17 июня.
Нельзя смотреться в зеркало, а также на свое отражение в воде. Не следует лениться. Кроме того, запрещено заходить в воду, ругаться вблизи водоемов. Предки верили, что можно утонуть. А еще не рекомендуется обниматься и хлопать друг друга по плечу. Это может обернуться ссорой.
Что можно делать 17 июня.
По традиции, в названный день было принято удобрять землю навозом. Кроме того, девушки на выданье надевали самые красивые сарафаны, ходили по улицам, пели песни и угощали всех приготовленной выпечкой.
Согласно приметам, большое количество комаров обещает теплую погоду. В том случае, если 17 июня сильный ветер, то ждали ненастья.
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