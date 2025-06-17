День русского кваса и День приманивания музы: какие праздники отмечают в России и мире 17 июня

День русского кваса впервые отметили в 2009 году в Твери по инициативе местных производителей этого напитка, чтобы рассказать о его пользе. В этот праздник принято не просто пить квас, а пробовать новые вкусы и марки этого напитка. В этот день организуются ярмарки и фестивали в честь русского кваса, где посетители могут попробовать разные виды напитка, поесть блюда на его основе и узнать историю кваса.