День русского кваса и День приманивания музы: какие праздники отмечают в России и мире 17 июня

17 июня в России и мире отмечается большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День русского кваса, День приманивания музы и День поедания овощей.
День русского кваса.
День русского кваса впервые отметили в 2009 году в Твери по инициативе местных производителей этого напитка, чтобы рассказать о его пользе. В этот праздник принято не просто пить квас, а пробовать новые вкусы и марки этого напитка. В этот день организуются ярмарки и фестивали в честь русского кваса, где посетители могут попробовать разные виды напитка, поесть блюда на его основе и узнать историю кваса.
День приманивания музы.
В День приманивания музы необходимо искать источник вдохновения во всем, что доставляет положительные эмоции: можно сходить в картинную галерею, съездить в другой город или даже страну, погулять на природе, купить что-нибудь красивое или пообщаться с человеком, который может оказаться музой.
День поедания овощей.
День поедания овощей придумали отмечать в США с целью подчеркнуть их важность в рационе человека. В этот праздник принято есть овощи в разном виде: сырыми, тушеными, в салате или просто так. Также в эту дату принято обсуждать пользу овощей для организма человека.