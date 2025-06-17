Народный календарь. Почему на Федота, 20 июня, нельзя признаваться в любви

Православные 20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского. У святого была гостиница, в которой он часто беседовал с постояльцами о вере и жизни. Своими речами он побудил многих язычников принять христианство, а грешников — раскаяться. В период гонений на христиан его гостиница стала для многих убежищем. Согласно преданиям, святой посещал мучеников в темницах и утешал их, а умерших хоронил. За это он получил от Бога дар исцеления. Сам же Федот принял мученическую смерть от гонителей веры.