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Народный календарь. Почему на Федота, 20 июня, нельзя признаваться в любви

Православные 20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского. У святого была гостиница, в которой он часто беседовал с постояльцами о вере и жизни. Своими речами он побудил многих язычников принять христианство, а грешников — раскаяться. В период гонений на христиан его гостиница стала для многих убежищем. Согласно преданиям, святой посещал мучеников в темницах и утешал их, а умерших хоронил. За это он получил от Бога дар исцеления. Сам же Федот принял мученическую смерть от гонителей веры.

Православные 20 июня вспоминают мученика Феодота Анкирского. У святого была гостиница, в которой он часто беседовал с постояльцами о вере и жизни. Своими речами он побудил многих язычников принять христианство, а грешников — раскаяться. В период гонений на христиан его гостиница стала для многих убежищем. Согласно преданиям, святой посещал мучеников в темницах и утешал их, а умерших хоронил. За это он получил от Бога дар исцеления. Сам же Федот принял мученическую смерть от гонителей веры.

На Руси верили, что в эту дату нельзя признаваться в своих чувствах, а тем более делать предложение пожениться. Считается, что в таком случае любовь может оказаться безответной, а брак, заключенный в этот день, долго не продлится.

В старину считали, что с 20 июня уже точно безопасно купаться в реках и озерах, так как Федот в этот день сидит у воды, высматривает русалок и обрезает им серпом волосы, в которых они хранят свою колдовскую силу.

Приметы погоды.

Гром гремит — ненастье долгим будет.

Воробьи купаются в пыли — быть беде.

Голуби с утра тесно сидят на крыше — дождь пойдет.

Именины отмечают: Федот, Федор, Михаил, Николай, Павел, Калерия, Лев, Максим, Анна, Богдан, Александр, Валентин, Борис, Виктор, Василий, Владимир, Петр, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Мария, Тарас, Степан.