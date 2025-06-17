Календарь на 17 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День мусорщика — неофициальный праздник тех, без кого города быстро превратились бы в свалки. Все понимают, насколько их труд незаменим, однако профессия до сих пор во многих странах считается непрестижной. Но не везде. Например, в Швейцарии мусорщики могут зарабатывать больше учителей, а в Японии ассоциирующаяся с порядком работа вызывает уважение. Так что, увидев сегодня мусоровоз, постарайтесь не морщиться, а скажите мысленно «спасибо» — ведь без этих людей мир вокруг стал бы гораздо менее пригодным для жизни.