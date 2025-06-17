Нетаньяху: Убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном

Физическая ликвидация иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не будет означать эскалации ирано-израильского конфликта, а наоборот, станет шагом к его завершению. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Это не приведет к эскалации конфликта, это, напротив, приведет к его завершению», — сказал израильский премьер в эфире телеканала ABC News.
Накануне западные СМИ писали, что план Израиля по физической ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи мог сорваться из-за того, что не был одобрен Соединенными Штатами, в частности, президентом Дональдом Трампом.
Ранее в Израиле посоветовали верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальни» каждую ночь, так как он не должен «жить легко».
Тем временем вечером 16 июня Иран нанес новую серию ударов по Израилю, целью стала система ПВО дальнего радиуса действия.