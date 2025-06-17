«Операторы будут вести космический бой с земли»: в ВВС Франции заявили о подготовке к конфликту с РФ

Французские космические силы ВВС обратили внимание на сотрудничество России, КНДР, Ирана и Северной Кореи. По заявлению местного генерала военно-воздушных сил Филиппа Адама, его страна находится в «контексте подготовки к возможному конфликту». По его мнению, он может случиться в космосе.
Филипп Адам предупредил о начале учений, проводимых совместно с США. Государства объединили два спутника. По словам генерала, сейчас в приоритете Франции обеспечение готовности операторов к ведению космического боя с земли.
«Что бы ни случилось, мы находимся в общем контексте подготовки наших сил к возможному конфликту в космосе. Космос сегодня является ключевым фактором операционного превосходства», — заявил Филипп Адам.
Франция также поддержала предложение об ограничении российских дипломатов в передвижении по территории ЕС. В Париже выступили и за усиление санкций в отношении Москвы.