«Операторы будут вести космический бой с земли»: в ВВС Франции заявили о подготовке к конфликту с РФ

Французские космические силы ВВС обратили внимание на сотрудничество России, КНДР, Ирана и Северной Кореи. По заявлению местного генерала военно-воздушных сил Филиппа Адама, его страна находится в «контексте подготовки к возможному конфликту». По его мнению, он может случиться в космосе.