Главный врач тольяттинского «Акрона» рассказал о состоянии Артема Дзюбы

16 июня футболисты волжан прошли медосмотр. Причем 36-летний нападающий прибыл раньше остальных и прошел все без проблем.
Ранее врач «красно-черных» Руслан Засиев говорил, что у игроков был короткий период отдыха. Плюс индивидуальные нагрузки в отпуске. Сюрпризов для медицинского штаба не выявили.
Отдельно специалист высказался о состоянии Дзюбы:
«Раньше всех приехал, великолепно прошел медосмотр».
Отдельно отреагировал на сравнение форварда тольяттинцев с Криштиану Роналду.
«Роналду сравнивать ни с кем нельзя, феноменальный спортсмен, это нецелесообразно. У них разные задачи с Дзюбой на поле. По Артему не видно, что ему 37 лет», — сказал Засиев «Матч ТВ».
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