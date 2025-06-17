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Главный врач тольяттинского «Акрона» рассказал о состоянии Артема Дзюбы

16 июня футболисты волжан прошли медосмотр. Причем 36-летний нападающий прибыл раньше остальных и прошел все без проблем.

16 июня футболисты волжан прошли медосмотр. Причем 36-летний нападающий прибыл раньше остальных и прошел все без проблем.

Ранее врач «красно-черных» Руслан Засиев говорил, что у игроков был короткий период отдыха. Плюс индивидуальные нагрузки в отпуске. Сюрпризов для медицинского штаба не выявили.

Отдельно специалист высказался о состоянии Дзюбы:

«Раньше всех приехал, великолепно прошел медосмотр».

Отдельно отреагировал на сравнение форварда тольяттинцев с Криштиану Роналду.

«Роналду сравнивать ни с кем нельзя, феноменальный спортсмен, это нецелесообразно. У них разные задачи с Дзюбой на поле. По Артему не видно, что ему 37 лет», — сказал Засиев «Матч ТВ».

Недавно писали, что «Акрон» и столичный «Спартак» попадали в каркас ворот соперников чаще остальных клубов Российской Премьер-лиги.

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