Tasnim: Новая волна ударов Ирана по Израилю будет длиться до рассвета

Иран намерен наносить удары по объектам на территории Израиля в течение всей ночи с 16 на 17 июня, причем удары будут непрерывными. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини. КСИР представляет собой особое подразделение иранских вооруженных сил.
«Чуть ранее мы запустили девятую волну комбинированной операции “Правдивое обещание 3” с использованием ракет и беспилотников. Эта операция будет длиться непрерывно до раннего утра», — сказал Наини агентству Tasnim.
Ранее сообщалось, что ПВО Ирана сбила четвертый истребитель F-35 ВВС Израиля.
Также сообщалось, что вечером 16 июня Тегеран нанес удары по израильской системе противовоздушной обороны дальнего радиуса действия при помощи беспилотников.
Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.