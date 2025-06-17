«Мы не трусы, мы просто далеко»: почему Макаревич, Лёва и Шендерович после бомбардировок побежали из Израиля

Белый* и Макаревич* устроили стрим.
Не сразу, но подали голос граждане Израиля актёр Анатолий Белый*, музыканты Андрей Макаревич* и Лёва* Би-2. Первый сейчас в Кирьят-Яме, где он должен был давать концерт. Второй и третий сейчас в Европе пытаются гастролировать. Они запустили совместный видеострим в поддержку Израиля. Явно с прицелом и подзаработать. В эфир также вышли русофобы Виктор Шендерович* и Дмитрий Быков*. Всё это превратилось в глупое телешоу с музыкальными номерами. Иноагенты храбрились, пели песни, собирали донаты.
До сих пор никак не высказался комик Семён Слепаков*. Он живёт в Израиле, но сейчас на гастролях.
Режиссёра «ДМБ» чуть не задело.
Одна из ракет Ирана ударила в 300 метрах от режиссёра сериала «ДМБ» Романа Качанова*. Из окна своей квартиры в Тель-Авиве он теперь видит постапокалиптическую картину — соседние дома превратились в руины. Сам иноагент не пострадал, потому что прятался в бомбоубежище. За день до того, как попасть под бомбёжку, Качанов* выложил циничный пост, где умудрился одновременно обесценить страдания иранских мирных жителей и оскорбить российских актёров.
— К израильским бомбёжкам, начавшимся 13 июня, народ Ирана отнёсся индифферентно, самое страшное в их жизни случилось на три дня раньше, с 9-го по 13 июня в Иране прошёл фестиваль современного российского кино, — завернул Роман Качанов*.
Режиссёр уехал в Израиль сразу после начала СВО. Его дочь служит сейчас в ЦАХАЛ.
Михаил Шац* говорит, что в Тель-Авиве пусто.
Живущий сейчас в пригороде Тель-Авива Михаил Шац* на удивление бодро и оптимистично встретил опасность. Видимо, бомбёжки обошли его стороной.
— Коротко о том, что тут. Город пустой, дороги полупустые. Магазины тоже. В очередях — разговоры о геополитике и детях. Все рестораны и кафе закрыты. Ну почти все — это всё-таки Израиль. Чего точно нет — это паники. И не будет — это всё-таки Израиль. В заключение — старая шутка, которую сегодня услышал в очереди: что общего между Кунсткамерой и Израилем? Уроды в банках, — пытается шутить Шац.
Других постов на тему в соцсетях Шаца* нет.
Моргенштерн* засел в бомбоубежище.
Российский рэпер Моргенштерн* после получения гражданства Израиля вынужден прятаться в бункерах на своей новой родине. Он выложил ролик, снятый в бомбоубежище во время одного из иранских обстрелов. На кадрах можно разглядеть только лицо певца. На фоне слышны сирены и звуки взрывов. После этого в Сети припомнили рэперу снимки, сделанные в 2024 году: там он облачён в израильскую военную форму и держит в руках винтовку.
Видео © Telegram / badphrase.
Максим Кац* зарабатывает деньги.
Бывший муниципальный депутат и игрок в покер Максим Кац* тоже уже три года как осел в Тель-Авиве. Сейчас он на своём YouTube-канале уже вовсю разбирает ирано-израильский конфликт. Для него это лайки, просмотры и доход. Причём Кац* пытается позиционировать себя беспристрастным блогером, но где его симпатии — понятно. Его подписчики спрашивают — как он, не пострадал ли.
— Спасибо, что беспокоитесь, у нас всё хорошо, — хорохорится Кац*.
Судя по соцсетям его жены, они живут у пляжей Яффо, где бомбёжек не было.
Максим Галкин* делает вид, что ничего не знает.
Порцию хейта сейчас ловит Максим Галкин*. Он срочно улетел с детьми из Нетании на Сейшелы и старательно делает вид, что ничего не произошло. Постит пляжи и черепах.
— Максимка! Израиль, родина твоя, сейчас в опасности… ты в курсе? — подписчики зло смеются над ним и соревнуются в остротах. Но с комика как с гуся вода.
Напомним, его с Аллой Пугачёвой дети учатся в Израиле. Сама Примадонна на Кипре.
* Лицо, признанное в России иностранным агентом.