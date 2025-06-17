«Мы не трусы, мы просто далеко»: почему Макаревич, Лёва и Шендерович после бомбардировок побежали из Израиля

— Коротко о том, что тут. Город пустой, дороги полупустые. Магазины тоже. В очередях — разговоры о геополитике и детях. Все рестораны и кафе закрыты. Ну почти все — это всё-таки Израиль. Чего точно нет — это паники. И не будет — это всё-таки Израиль. В заключение — старая шутка, которую сегодня услышал в очереди: что общего между Кунсткамерой и Израилем? Уроды в банках, — пытается шутить Шац.