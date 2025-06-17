НПЗ Bazan Group в Хайфе прекратили работу из-за ударов Ирана по электростанции

Иранские ВС атаковали электростанцию в израильском городе Хайфа. В результате части нефтеперерабатывающих заводов прошлось прекратить работу. Эти НПЗ принадлежат компании Bazan Group, передает гостелерадиокомпания Kan.
Так, по имеющимся сведениям, электростанция получила значительные повреждения. Ранее из-за попадания по объекту жители центрального Израиля остались без света. Позже подачу электричества восстановили. При этом ущерб повлиял на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, сказано в сообщении.
Известно, что электростанция отвечает за производство части энергии и пара, которые идут на поддержание работы НПЗ. О деятельности заводов других компаний не сообщалось.
Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с существующими рисками. Он считает, что удары могут быть очень опасными, особенно если речь идет об АЭС Ирана.