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НПЗ Bazan Group в Хайфе прекратили работу из-за ударов Ирана по электростанции

Иран нанес удары по электростанции в Хайфе, отвечающей за производство энергии, используемой местными НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

Иранские ВС атаковали электростанцию в израильском городе Хайфа. В результате части нефтеперерабатывающих заводов прошлось прекратить работу. Эти НПЗ принадлежат компании Bazan Group, передает гостелерадиокомпания Kan.

Так, по имеющимся сведениям, электростанция получила значительные повреждения. Ранее из-за попадания по объекту жители центрального Израиля остались без света. Позже подачу электричества восстановили. При этом ущерб повлиял на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, сказано в сообщении.

Известно, что электростанция отвечает за производство части энергии и пара, которые идут на поддержание работы НПЗ. О деятельности заводов других компаний не сообщалось.

Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с существующими рисками. Он считает, что удары могут быть очень опасными, особенно если речь идет об АЭС Ирана.