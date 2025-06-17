С 1 июля вырастут выплаты на детей. Кому сделают прибавку и как её получить

Кроме того, в Нижегородской области появится региональный семейный капитал. При рождении или усыновлении первого ребёнка семья получит ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей в течение 36 месяцев. Если речь идёт о втором ребёнке, то можно будет выбрать, как получать деньги, — в форме ежемесячных выплат в размере 22 222 рубля на протяжении 36 месяцев или же в форме целевых выплат на сумму 500 000 рублей и ежемесячных выплат в течение 15 месяцев в размере 20 000 рублей. Если в семье появился третий, четвёртый или последующие дети, то выплаты будут ещё больше.