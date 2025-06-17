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«Последний шанс»: Трамп вскоре обратится к Ирану с ключевым предложением

Jerusalem Post: Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение».

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что неоднократно пытался «уладить вопрос по ядерному оружию, изготавливаемому в Иране», дипломатическим путем. Однако переговоры не привели к ожидаемому результату. Теперь Дональд Трамп намерен сделать Тегерану «последнее предложение» по сделке, пишет The Jerusalem Post.

В издании напомнили, что американский лидер уже обращался к иранцам полторы недели назад. Однако сейчас, по данным источников, он выступит с «немного лучшим» предложением. Оно, как уточняется, будет основано на принципе нулевого обогащения урана.

«Ожидается, что президент США Дональд Трамп сделает Ирану предложение последнего шанса», — сказано в материале.

По данным портала Axios, Израиль уговаривает Вашингтон присоединиться к конфликту. Однако в администрации США пока не рассматривают такой вариант.