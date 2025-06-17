Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

Международный аэропорт Калуга с 00:25 17 июня работает с ограничениями. Временные меры предприняты для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Воздушная гавань находится в Калужской области, село Грабцево. Временные ограничения неоднократно применялись в отношении указанного аэропорта. Они связаны с попытками ВСУ атаковать российские территории с помощью БПЛА.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — сказано в оповещении.