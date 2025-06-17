Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

В ночь на 17 июня в аэропорту Калуги ввели ограничительные меры на прием и выпуск авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Калуга с 00:25 17 июня работает с ограничениями. Временные меры предприняты для обеспечения безопасности пассажироперевозок. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань находится в Калужской области, село Грабцево. Временные ограничения неоднократно применялись в отношении указанного аэропорта. Они связаны с попытками ВСУ атаковать российские территории с помощью БПЛА.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — сказано в оповещении.