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МИДы арабских и исламских стран: Удары Израиля по Ирану нарушают устав ООН

Главы МИД 20 стран призвали создать на Ближнем Востоке свободную от ядерного оружия зону.

Источник: Комсомольская правда

Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, сказано в совместном заявлении глав МИД 20 арабских и исламских государств. Документ обнародовал МИД Египта.

«Удары, которые Израиль наносит по Ирану с 13 июня, являются нарушением Устава ООН и заслуживают осуждения», — сказано в заявлении.

Также министры призвали создать на Ближнем Востоке свободную от ядерного оружия и иных видов оружия массового уничтожения зону. В заявлении подчеркивается, что свободными от ядерного оружия должны стать все страны региона без какого-либо исключения.

Документ подписали главы дипломатических ведомств Алжира, Ирака, Кувейта, Ливии, ОАЭ, Пакистана, Турции и других государств.

Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что физическая ликвидация иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не будет означать эскалации ирано-израильского конфликта, а наоборот, станет шагом к его завершению.