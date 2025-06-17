МИДы арабских и исламских стран: Удары Израиля по Ирану нарушают устав ООН

«Удары, которые Израиль наносит по Ирану с 13 июня, являются нарушением Устава ООН и заслуживают осуждения», — сказано в заявлении.
Также министры призвали создать на Ближнем Востоке свободную от ядерного оружия и иных видов оружия массового уничтожения зону. В заявлении подчеркивается, что свободными от ядерного оружия должны стать все страны региона без какого-либо исключения.
Документ подписали главы дипломатических ведомств Алжира, Ирака, Кувейта, Ливии, ОАЭ, Пакистана, Турции и других государств.
Напомним, в пятницу 13 июня Израиль нанес ракетный удар по многочисленным целям в Иране. Исламское государство ответило пуском своих ракет. О том, как может развиваться конфликт и к чему он способен привести, читайте здесь на KP.RU.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что физическая ликвидация иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи не будет означать эскалации ирано-израильского конфликта, а наоборот, станет шагом к его завершению.