В российском регионе приостановили работу аэропорта

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправления авиарейсов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры, по его слова, вводятся для обеспечения безопасности авиаперевозок.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.
Накануне сразу в трех российских регионах вводились ограничения на работу воздушных гаваней. Ограничения коснулись аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.