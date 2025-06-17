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В российском регионе приостановили работу аэропорта

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправления авиарейсов.

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и отправления авиарейсов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры, по его слова, вводятся для обеспечения безопасности авиаперевозок.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — говорится в сообщении.

Накануне сразу в трех российских регионах вводились ограничения на работу воздушных гаваней. Ограничения коснулись аэропортов Ижевска, Казани и Нижнекамска.