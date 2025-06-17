Австрийская партия свободы потребовала разъяснений из-за визита Зеленского

Австрийская партия свободы (АПС) подала запрос в парламент, чтобы потребовать разъяснений у федерального канцлера из-за визита украинского президента Владимира Зеленского.
— Партия подала в Национальный совет запрос канцлеру из-за визита Зеленского в Вену. Граждане имеют право знать, почему их страна теряет доверие на мировой арене, отказывается от своего нейтралитета, тем самым ставя под угрозу собственную безопасность, — сказано в публикации.
Также в АПС отметили, что население страны «не спросили», хочет ли оно «встать на сторону Украины и заплатить ей миллиарды на военную помощь» вопреки политическому статусу.
По мнению членов партии, поддержка киевского режима чревата последствиями для Австрии, так как властям нужно будет объяснить людям, «почему нет денег на пенсии, семьи и безопасность», передает РИА Новости.
Вена не смогла бы оказать Киеву военную помощь, даже если бы захотела. Об этом 16 июня сказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен журналистами после официальной встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, Вена в военном конфликте между Москвой и Киевом занимает нейтральную позицию, что не мешает ей вкладывать один процент от ВВП в национальную армию.