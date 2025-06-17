Австрийская партия свободы потребовала разъяснений из-за визита Зеленского

Вена не смогла бы оказать Киеву военную помощь, даже если бы захотела. Об этом 16 июня сказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен журналистами после официальной встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, Вена в военном конфликте между Москвой и Киевом занимает нейтральную позицию, что не мешает ей вкладывать один процент от ВВП в национальную армию.