Волонтеры готовят для бойцов домашнюю еду

Каждый день руководителя Полевой кухни «Варяг» Марии Филатовой начинается с мысли о российских бойцах, сидящих в сырых блиндажах. Женщина не понаслышке знает о быте ребят в зоне СВО, ведь ее брат был мобилизован в 2023 году. На фронте сослуживцы дали ему позывной «Варяг». Как-то он, уже находясь «за ленточкой», позвонил сестре. И за те пару минут разговора Мария решила узнать, как же их там кормят. Брат ответил, что едят они хорошо, но в основном кашу и тушенку. Иногда у местных жителей получается купить овощи, но они берут дорого за продукты… И тут связь прервалась.