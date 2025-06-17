Волонтеры готовят для бойцов домашнюю еду

Волонтеры Полевой кухни «Варяг» передают бойцам специальной военной операции сушеные продукты. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как приготовить блюда, которые едят в блиндажах наши солдаты.
Каждый день руководителя Полевой кухни «Варяг» Марии Филатовой начинается с мысли о российских бойцах, сидящих в сырых блиндажах. Женщина не понаслышке знает о быте ребят в зоне СВО, ведь ее брат был мобилизован в 2023 году. На фронте сослуживцы дали ему позывной «Варяг». Как-то он, уже находясь «за ленточкой», позвонил сестре. И за те пару минут разговора Мария решила узнать, как же их там кормят. Брат ответил, что едят они хорошо, но в основном кашу и тушенку. Иногда у местных жителей получается купить овощи, но они берут дорого за продукты… И тут связь прервалась.
— Я вспомнила, что недавно видела набор сухих супов, которые делают крымчанки. И решила тоже попробовать приготовить: купила сушилку для овощей и вакууматор для упаковки, — говорит Мария. Сначала она сделала примерно десять порций. Сама заварила, попробовала и была приятно удивлена тем, насколько это вкусно. Мария стала рассказывать про свою идею родным, друзьям, знакомым. И постепенно образовался круг лиц, которые занимались производством овощных супов. Так, в меню появились борщ, рассольник, харчо и гороховый суп.
Обратную связь от ребят получили почти сразу. Сухие супчики очень понравились бойцам, особенно приятный аромат специй, который окутывал блиндаж. Такой набор можно заварить даже в кружке. Туда же защитники могут добавить мясо из тушенки.
Одна из волонтеров, Татьяна Шадрина, лично интересовалась, как у бойцов организована полевая кухня, поскольку нужно было как-то оптимизировать процесс упаковки и дать ребятам удобно заготавливать все на местах. Они сказали, что используют большие газовые горелки, сверху устанавливают жестяную конфорку, на которую ставят кастрюлю.
Бывают случаи, когда из-за атаки ВСУ от блиндажа и всего, что в нем было, ничего не остается. Тогда ребята могут готовить в военном шлеме.
— А спустя время ребята стали просить молочные каши. Конечно, у них есть крупы, но хотелось чего-то домашнего, приготовленного с заботой о них, — говорит Мария.
И это желание было исполнено волонтерами. Они закупили гречку, пшено, рис, ягоды и сухое молоко. Бойцы говорят, что это их любимый завтрак. И так хочется порадовать каждого из них, чтобы ребята хоть на минуту отвлеклись от происходящего на фронте.
По словам Марии, они также собирают травяные чаи для солдат. В наборе всегда есть черный чай, мята, мелиса и чабрец. Есть еще пряный чай, который по вкусу напоминает глинтвейн. Он и домашнее печенье хорошо поднимают настроение, особенно на важные праздники.
А потом один из подписчиков в социальных сетях предложил собрать наборы с орешками и сухофруктами. Даже закупил продукты. И так появились небольшие пакетики, которые очень удобно носить с собой на позициях — закинул в карман — и пошел.
— Конечно, у бойцов уже был перекус, но очень сладкий. Если такое есть каждый день, то может развиться сахарный диабет. А так, наши наборы как нельзя кстати — и сытно, и полезно, — говорит Мария.
Московский филиал Полевой кухни «Варяг» готовит 2400 сухих супов в месяц. Но делать это одним и тем же людям тяжело, поэтому проект будет рад дополнительным рукам.
СПРАВКА.
Проект «Полевая кухня “Варяг” существует с июля 2023 года. Готовые наборы начали отправлять подразделению брата Марии Филатовой. Начинали с 200 порций в неделю. Постепенно к деятельности волонтеров стали подключаться родственники других бойцов, и проект масштабировался до размеров двух филиалов — в Москве и Электроуглях.