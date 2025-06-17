«ДИАЛЕКТИЗМ»: загадочная радиостанция «Судного дня» передала новое сообщение

Любители конспирологии считают, что канал на частоте 4625 кГц с непрерывным гулом и редкими закодированными посланиями является частью засекреченной системы стратегической связи, предназначенной для работы в экстремальной ситуации. Передатчик, предположительно действующий с 1980-х годов где-то в Подмосковье, в последнее время активизировался, что связывают с растущей напряжённостью в мире. Власти ни разу официально не подтверждали такого назначения станции. Подобные анонимные вещатели существовали и за рубежом, например британская The Lincolnshire Poacher, предположительно работавшая с территории Кипра.