«ДИАЛЕКТИЗМ»: загадочная радиостанция «Судного дня» передала новое сообщение

Известная под прозвищами «жужжалка» и «радиостанция Судного дня» УВБ-76 сегодня вышла на связь уже в третий раз. В 19:12 мск в эфире прозвучал очередной код: «НЖТИ 96560 ДИАЛЕКТИЗМ 9064 6939».
Любители конспирологии считают, что канал на частоте 4625 кГц с непрерывным гулом и редкими закодированными посланиями является частью засекреченной системы стратегической связи, предназначенной для работы в экстремальной ситуации. Передатчик, предположительно действующий с 1980-х годов где-то в Подмосковье, в последнее время активизировался, что связывают с растущей напряжённостью в мире. Власти ни разу официально не подтверждали такого назначения станции. Подобные анонимные вещатели существовали и за рубежом, например британская The Lincolnshire Poacher, предположительно работавшая с территории Кипра.
За минувшие двое суток «жужжалка» уже несколько раз передавала сообщения. Это был набор «НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915». Сегодня последовали два новых выхода: один повторил вчерашний формат с другой числовой последовательностью, а второй содержал код «НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500».