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В работе Telegram произошёл масштабный сбой 17 июня

Пользователи пожаловались на сбои Telegram 17 июня 2025 года.

Пользователи мессенджера Telegram во вторник, 17 июня, столкнулись со сбоями в работе. Жалобы начали приходить ночью. Зафиксиировано более 2,5 тысяч жалоб от недовольных работой мессенджера пользователей. Об этом гласят данные порталов по отслеживанию сбоев.

Отмечается, что жители России жалуются на проблемы с отправкой сообщений. По данным пользователей, им также не удается загрузить медиафайлы. Кроме того, как свидетельствует статистика, не прочитываются и не отправляются личные сообщения.

Пока не ясно, с чем связан массовый сбой. Однако зафиксировано уже более 2500 жалоб на работу мессенджера.

На сбои жаловались и жители Тюменской области. Они связаны с работой мобильного интернета на территории региона. Жители сталкивались со сбоями на протяжении четырех дней. Всего поступило свыше тысячи жалоб.