В работе Telegram произошёл масштабный сбой 17 июня

Пользователи мессенджера Telegram во вторник, 17 июня, столкнулись со сбоями в работе. Жалобы начали приходить ночью. Зафиксиировано более 2,5 тысяч жалоб от недовольных работой мессенджера пользователей. Об этом гласят данные порталов по отслеживанию сбоев.
Отмечается, что жители России жалуются на проблемы с отправкой сообщений. По данным пользователей, им также не удается загрузить медиафайлы. Кроме того, как свидетельствует статистика, не прочитываются и не отправляются личные сообщения.
Пока не ясно, с чем связан массовый сбой. Однако зафиксировано уже более 2500 жалоб на работу мессенджера.
На сбои жаловались и жители Тюменской области. Они связаны с работой мобильного интернета на территории региона. Жители сталкивались со сбоями на протяжении четырех дней. Всего поступило свыше тысячи жалоб.