Аэропорты Калуги и Тамбова временно закрыли для полётов ночью 17 июля

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); также в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Как сообщал Life.ru, этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область. О воздушной тревоге и звуках пролетающих БПЛА рассказали жители Ельца. Кроме этого, накануне вечером, 16 июня, свыше 50 украинских беспилотников сбили над Белгородской областью.