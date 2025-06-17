В аэропорту Калуги введены временные ограничения

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прилёт и вылет гражданских авиасудов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.
Как уточняется в официальном заявлении, такие меры предприняты в целях обеспечения безопасности воздушного движения. Приостановка полётных операций распространяется исключительно на гражданские рейсы.
О причинах введения ограничений не сообщается, однако Росавиация подчёркивает, что ситуация находится под контролем, и все действия согласованы с соответствующими службами для минимизации возможных неудобств пассажиров.
Ранее временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в воздушных гаванях Ижевска, Казани и Нижнекамска.