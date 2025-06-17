В США назвали условие, при котором они атакуют Иран: речь идет всего об одной вещи

Соединенные Штаты не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке. Власти США уведомили об этом «ряд союзников», информирует портал Axios со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники в дипломатических кругах некоторых стран, якобы получивших сигнал от Вашингтона.