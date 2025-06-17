В США назвали условие, при котором они атакуют Иран: речь идет всего об одной вещи

Соединенные Штаты не планируют наносить удары по Ирану при условии, что иранские военные не предпримут попыток атаковать американские силы или объекты, представляющие американские интересы на Ближнем Востоке. Власти США уведомили об этом «ряд союзников», информирует портал Axios со ссылкой на пожелавшие сохранить анонимность источники в дипломатических кругах некоторых стран, якобы получивших сигнал от Вашингтона.
Аналитики портала предполагают, что Вашингтон рассчитывает на передачу информации об этом Ирану, а тот, в свою очередь, не станет проводить акций возмездия в отношении сил и интересов США на Ближнем Востоке.
Ранее западные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп крайне скептически относится к идее втягивания Вашингтона в конфликт между Израилем и Ираном.
Также сообщалось, что план Израиля по физической ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи мог сорваться из-за того, что не был одобрен Соединенными Штатами, в частности, президентом Дональдом Трампом.