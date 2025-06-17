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Росавиация: в аэропорту Тамбова введены временные ограничения

Ночью 17 июня в аэропорту Тамбова действует временный запрет на выпуск и прием авиарейсов.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Тамбова ночью 17 июня работает с ограничениями. Как отмечается, аэропорт временно не принимает и не выпускает гражданские суда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт находится в Донском Тамбовской области. С 00:50 воздушная гавань ограничена на полеты. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажироперевозок, сказано в уведомлении Росавиации.

Временные ограничения действуют и в аэропорту Калуги. Их ввели в 00:25 по Москве. О снятии ограничительных мер не сообщалось.

Между тем, боевики ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Всего за вечер 16 июня уничтожен 51 дрон. Они перехвачены в период с 20:00 до 23:30. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось.