Росавиация: в аэропорту Тамбова введены временные ограничения

Воздушная гавань Тамбова ночью 17 июня работает с ограничениями. Как отмечается, аэропорт временно не принимает и не выпускает гражданские суда. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорт находится в Донском Тамбовской области. С 00:50 воздушная гавань ограничена на полеты. Меры приняты для обеспечения безопасности пассажироперевозок, сказано в уведомлении Росавиации.
Временные ограничения действуют и в аэропорту Калуги. Их ввели в 00:25 по Москве. О снятии ограничительных мер не сообщалось.
Между тем, боевики ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Всего за вечер 16 июня уничтожен 51 дрон. Они перехвачены в период с 20:00 до 23:30. О пострадавших и последствиях на земле не сообщалось.