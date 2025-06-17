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Грозу и дождь прогнозируют в Самарской области на 17 июня

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в губернии во вторник днем.

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какую погоду ждать в губернии во вторник днем.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Также в Самарской области обещают дождь. При этом возможна гроза. Температура воздуха составит от +19 до +24 градусов по Цельсию.

Днем в регионе ожидают северо-западный ветер с порывами примерно от 6 до 11 метров в секунду.

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