«Известия»: в ГД хотят причислить эскорт к пропаганде нетрадиционных отношений

Власти намерены запретить демонстрацию эскорта в медиа.
В Госдуме предложили приравнять рекламу эскорт-услуг к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и запретить ее. Нарушителям может грозить штраф до 1 млн рублей, под ограничения также попадут блогеры, приглашающие эскортников в эфиры. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Мы начали прорабатывать этот вопрос. В первую очередь планируем подготовить конкретные поправки в КоАП. Речь идет не столько о борьбе с отдельными людьми, сколько о предотвращении распространения такого поведения как социального примера. Если кто-то считает такое поведение допустимым, это, возможно, связано с недостатками воспитания, и на это сложно напрямую повлиять. Однако важно не допустить, чтобы такие образы становились нормой или вдохновляли других», — рассказал Свинцов «Известиям». Он отмечает, что речь идет о статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, в которую планируют внести дополнения о запрете рекламы и популяризации эскорт-услуг.
По словам основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной, сегодня произошло подмена понятий: эскорт стали воспринимать как форму «люксовой проституции». Она подчеркнула, что демонстрация такого образа жизни в интервью и шоу может вводить в заблуждение молодую аудиторию. Поправка, по ее мнению, должна охватывать любые формы завуалированной пропаганды, если она подается как легкий способ заработка. Некоторые эксперты, впрочем, усомнились в реализуемости инициативы, указав на сложность правовой квалификации и различие между образом жизни и уголовно наказуемыми действиями.
Ранее в ряде регионов России, включая Санкт-Петербург, были введены штрафы за склонение женщин к аборту, что также рассматривалось как мера по защите традиционных семейных ценностей и повышению рождаемости. Аналогичные инициативы по ограничению пропаганды и рекламы, затрагивающие вопросы морали и поведения, уже реализуются на региональном уровне, что создает прецедент для обсуждаемых сейчас поправок в федеральное законодательство.