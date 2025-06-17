«Известия»: в ГД хотят причислить эскорт к пропаганде нетрадиционных отношений

«Мы начали прорабатывать этот вопрос. В первую очередь планируем подготовить конкретные поправки в КоАП. Речь идет не столько о борьбе с отдельными людьми, сколько о предотвращении распространения такого поведения как социального примера. Если кто-то считает такое поведение допустимым, это, возможно, связано с недостатками воспитания, и на это сложно напрямую повлиять. Однако важно не допустить, чтобы такие образы становились нормой или вдохновляли других», — рассказал Свинцов «Известиям». Он отмечает, что речь идет о статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях, в которую планируют внести дополнения о запрете рекламы и популяризации эскорт-услуг.