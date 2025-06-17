Петропавловск-Камчатский порт стал собственностью РФ после иска Генпрокуратуры

Речь идет о 46 физических лицах, среди которых экс-чиновники Зубарь, Иванчей и Балакаев, а также 19 юридических лицах, сказано в публикации. В декабре 2024 года Генпрокуратура затребовала в доход РФ «имущество, приобретенное вследствие нарушения лицами, занимавшими публично значимые должности, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции». Иск удовлетворен в мае 2025 года.