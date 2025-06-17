В Казахстане обновят все областные больницы: больше внимания — хроническим пациентам

Сейчас лишь 20% коек в таких больницах предназначены для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, почечными, гастроэнтерологическими и другими, которые требуют длительного лечения и часто приводят к инвалидности. В рамках реновации часть коечного фонда перераспределят в пользу наиболее востребованных направлений: гастроэнтерологии, эндокринологии, ревматологии, пульмонологии и других.
Проект также включает:
- оптимизацию маршрутов пациентов с хроническими болезнями;
- модернизацию оборудования;
- развитие кадрового потенциала;
- усиление социальной поддержки медиков;
- внедрение телемедицины с участием казахстанских и международных экспертов;
- создание симуляционных центров в регионах;
- интеграцию передовых методов диагностики и лечения.
Кроме того, в стране усилят роль республиканских и региональных центров компетенций, а также повысят статус главных внештатных специалистов. Особое внимание — подготовке молодых врачей.
Сегодня в 36 областных больницах по Казахстану работают 15 550 коек для взрослых и детей. Обновление этой системы позволит не только повысить эффективность здравоохранения в регионах, но и сократить смертность от хронических заболеваний, продлив жизнь казахстанцев.