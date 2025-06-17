В Казахстане обновят все областные больницы: больше внимания — хроническим пациентам

Сейчас лишь 20% коек в таких больницах предназначены для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, почечными, гастроэнтерологическими и другими, которые требуют длительного лечения и часто приводят к инвалидности. В рамках реновации часть коечного фонда перераспределят в пользу наиболее востребованных направлений: гастроэнтерологии, эндокринологии, ревматологии, пульмонологии и других.