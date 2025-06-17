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В Казахстане обновят все областные больницы: больше внимания — хроническим пациентам

Все 36 многопрофильных областных больниц Казахстана ждёт масштабная реновация. Министерство здравоохранения намерено улучшить доступность и качество медпомощи в регионах, сделав её ближе к реальным нуждам пациентов, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Источник: Минздрав РК

Сейчас лишь 20% коек в таких больницах предназначены для пациентов с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, почечными, гастроэнтерологическими и другими, которые требуют длительного лечения и часто приводят к инвалидности. В рамках реновации часть коечного фонда перераспределят в пользу наиболее востребованных направлений: гастроэнтерологии, эндокринологии, ревматологии, пульмонологии и других.

Проект также включает:

  • оптимизацию маршрутов пациентов с хроническими болезнями;
  • модернизацию оборудования;
  • развитие кадрового потенциала;
  • усиление социальной поддержки медиков;
  • внедрение телемедицины с участием казахстанских и международных экспертов;
  • создание симуляционных центров в регионах;
  • интеграцию передовых методов диагностики и лечения.

Кроме того, в стране усилят роль республиканских и региональных центров компетенций, а также повысят статус главных внештатных специалистов. Особое внимание — подготовке молодых врачей.

Сегодня в 36 областных больницах по Казахстану работают 15 550 коек для взрослых и детей. Обновление этой системы позволит не только повысить эффективность здравоохранения в регионах, но и сократить смертность от хронических заболеваний, продлив жизнь казахстанцев.