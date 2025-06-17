Роспотребнадзор: более 309,5 тысячи россиян пожаловались на клещей

В России проводят обработку от насекомых.
С начала сезона активности клещей в России более 309,5 тысячи человек обратились за медицинской помощью из-за укусов этих насекомых. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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«Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,2 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысячи человек», — отметили в пресс-службе, слова приводит РИА Новости.
Для снижения риска заражения и предотвращения распространения клещевых инфекций по всей стране проводятся акарицидные обработки. На сегодня специалисты обработали более 206,7 тысячи гектаров, что составляет 92,9% от запланированного объема профилактических мероприятий.
Наибольшее число обращений по поводу укусов клещей было зарегистрировано в Свердловской области. Кроме того, значительное количество подобных случаев отмечено в Кировской, Кемеровской, Челябинской и Томской областях, а также в Пермском крае и Республике Удмуртия.