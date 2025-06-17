Роспотребнадзор: более 309,5 тысячи россиян пожаловались на клещей

«Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,2 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысячи человек», — отметили в пресс-службе, слова приводит РИА Новости.