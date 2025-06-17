Fars: Сотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при ударе Израиля

Сотрудница иранской Гостелерадиокомпании IRIB погибла при атаке Израиля на офис этого СМИ. Сообщение появилось в Telegram-канале IRIB.
«Масуме Азими, сотрудница секретариата “Голоса Исламской Республики Иран”, погибла от взрывной волны после удара сионистского режима», — сказано в релизе.
Накануне сообщалось, что израильские вооружённые силы нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) — главного вещателя Ирана. При этом момент удара попал в прямой эфир. Сообщалось, что по зданию телерадиокомпании пришлось не менее четырех попаданий.
Тем временем иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле.
Также сообщалось, что вечером 16 июня Иран нанес новую серию ударов по Израилю, целью стала система ПВО дальнего радиуса действия.