Fars: Сотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при ударе Израиля

Накануне сообщалось, что израильские вооружённые силы нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) — главного вещателя Ирана. При этом момент удара попал в прямой эфир. Сообщалось, что по зданию телерадиокомпании пришлось не менее четырех попаданий.