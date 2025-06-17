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Fars: Сотрудница гостелерадиокомпании Ирана погибла при ударе Израиля

Израиль ударил по офису иранской гостелерадиокомпании.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница иранской Гостелерадиокомпании IRIB погибла при атаке Израиля на офис этого СМИ. Сообщение появилось в Telegram-канале IRIB.

«Масуме Азими, сотрудница секретариата “Голоса Исламской Республики Иран”, погибла от взрывной волны после удара сионистского режима», — сказано в релизе.

Накануне сообщалось, что израильские вооружённые силы нанесли удар по зданию государственной телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) — главного вещателя Ирана. При этом момент удара попал в прямой эфир. Сообщалось, что по зданию телерадиокомпании пришлось не менее четырех попаданий.

Тем временем иранские ракеты поразили район международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле.

Также сообщалось, что вечером 16 июня Иран нанес новую серию ударов по Израилю, целью стала система ПВО дальнего радиуса действия.