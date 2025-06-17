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Испания ввела ограничения на поездки для россиян: кого они коснутся

Россиян предупредили о транспортной визе для поездок через Испанию с 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

Россияне с 12 июля не смогут проезжать через Испанию без транспортной транзитной визы. Это касается тех граждан РФ, которые путешествуют с «обычными паспортами». Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте консульства Испании в Москве.

Сейчас для транзита через аэропорты заграничной страны не требуются дополнительные документы. Однако с 12 июля всем указанным желающим осуществить пересадку в Испании понадобится TAP.

«В соответствии с п.2 ст. 3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу», — сказано в уведомлении.

Обстановка на Ближнем Востоке, тем временем, накаляется. Россиянам порекомендовали покинуть территорию Израиля в ближайшее время.