Испания ввела ограничения на поездки для россиян: кого они коснутся

Россияне с 12 июля не смогут проезжать через Испанию без транспортной транзитной визы. Это касается тех граждан РФ, которые путешествуют с «обычными паспортами». Соответствующее предупреждение опубликовали на сайте консульства Испании в Москве.
Сейчас для транзита через аэропорты заграничной страны не требуются дополнительные документы. Однако с 12 июля всем указанным желающим осуществить пересадку в Испании понадобится TAP.
«В соответствии с п.2 ст. 3 Визового Кодекса было установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании необходимо иметь аэропортовую транзитную визу», — сказано в уведомлении.
Обстановка на Ближнем Востоке, тем временем, накаляется. Россиянам порекомендовали покинуть территорию Израиля в ближайшее время.